Cristiano Schiavini morto in un incidente a Romanengo | la sua auto sbanda si cappotta e finisce nel fosso

Cristiano Schiavini, 59 anni di Offanengo, ha tragicamente perso la vita in un incidente a Romanengo. La sua Opel Corsa è sbandata, cappottandosi e finendo nel fosso a lato della strada. Un evento drammatico che ha lasciato la comunità sconvolta, un ricordo indelebile di una vita spezzata troppo presto.

Romanengo (cCemona) – Una strada stretta e costeggiata da rogge, una Opel Corsa che transita, sbanda, si capotta e finisce nel fosso alla sua sinistra, a ruote all'aria, con l'acqua che penetra nell'abitacolo per un paio di spanne. È morto così Cristiano Schiavini, 59 anni di Offanengo, sulla strada stretta e insidiosa che da Romanengo porta alla provinciale Melotta e da lì a Casaletto di Sopra, dove era diretto. Una strada che Schiavini conosceva bene e che aveva percorso svariate volte, f ino all'ultima, ieri poco dopo le 11. A quell'ora la Opel Corsa di Schiavini ha imboccato la ex provinciale 20, via poco frequentata anche perché a stento si passa in due e se arriva un furgone dalla parte opposta l'auto che lo incrocia occorre cercare un punto dove si riesca a transitare entrambi. Schiavini stava andando verso la Melotta, c'era una doppia curva a gomito e poi un rettilineo e proprio qui è accaduta la tragedia.