Cristiano Ronaldo Jr nel mirino dell’Inter? Avanza un’ipotesi

Cristiano Ronaldo Jr sta conquistando l'attenzione di molte squadre europee grazie alle sue straordinarie prestazioni. Tra esse, l'Inter sembra interessata al giovane talento, secondo fonti croate. La notizia solleva interrogativi su un possibile futuro in nerazzurro per il figlio d'arte, il cui nome è già sinonimo di grande talento e potenziale.

Cristiano Ronaldo Jr ha attirato su di sé l’interesse di tante big del calcio europeo grazie alle sue prestazioni in questa stagione: tra di esse anche l’Inter, secondo quanto affermato in Croazia. LA NOTIZIA – Cristiano Ronaldo Jr non è un nome banale, così come non lo sono le sue giocate sul rettangolo di gioco. L’Inter ne è consapevole, tanto da aver iniziato a studiare il suo dossier per sondare il terreno in vista del futuro. A riportarlo è il quotidiano croato Sportske Novosti, che ha indicato la società nerazzurra tra quelle interessate al calciatore classe 2010. In Italia, i meneghini non sono i soli a guardare con attenzione al suo profilo: anche la Juventus e l’Atalanta, infatti, lo osservano con interesse. Cristiano Ronaldo Jr sul taccuino dell’Inter. Ma una è la squadra ‘favorita’. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Cristiano Ronaldo Jr nel mirino dell’Inter? Avanza un’ipotesi

Il figlio di CR7 è già nel mirino di mezza Europa: anche l'Inter lo visiona in un torneo in Croazia

Sperando che i geni siano quelli del padre, diversi club internazionali hanno cominciato ad osservare da vicino la crescita di Cristiano Ronaldo Jr, il figlio dell'asso portoghese ex Manchester United

Asta in Europa per Cristiano Ronaldo Jr: oltre 15 club, c'è anche l'Inter

Il giovanissimo figlio d'arte Cristiano Ronaldo Jr è nel mirino di diversi club italiani ed europei.

Cristiano Junior alla Juve: mossa inaspettata dei bianconeri

La Juventus sembra voler fare sul serio per Cristiano Ronaldo Junior, il figlio dell'asso portoghese che ha vestito la maglia bianconera Dopo aver già militato nel settore giovanile bianconero

