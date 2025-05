Cristiano Ronaldo Jr arriva in Serie A | è già lotta tra le Big per averlo

Cristiano Ronaldo Jr. sta facendo scalpore in Serie A, attirando l'interesse delle big del campionato. Con un padre leggendario come CR7, il giovane talento promette di seguire le orme del genitore e conquistare il cuore dei tifosi. La corsa per assicurarsi le sue prestazioni è già iniziata, promettendo un futuro entusiasmante nel calcio italiano.

Cristiano Ronaldo Jr., sulla scia di suo padre CR7, sta attirando parecchio l’attenzione: all’estero ma anche in Serie A dove le Big sono già in sfida per averlo. Cristiano Ronaldo Junior è vero e proprio figlio d’arte. Con un padre come Cristiano Ronaldo, campione portoghese che ha una carriera incredibile, la strada non poteva non portare anche il classe 2010 a intraprendere la carriera calcistica e a mettersi immediatamente in mostra. Occhio alle indiscrezioni che sul suo conto sono arrivate dall’Inghilterra. Cristiano Ronaldo Junior piace proprio a tutti: lo seguono diverse squadre anche in Serie A. Secondo il portale inglese ‘Transfer.com’, Cristiano Ronaldo Jr. ha acceso su di sé la luce dei riflettori soprattutto dopo l’esordio con la nazionale portoghese Under 15. Le sue qualità hanno così stuzzicato diversi club importanti come Manchester United, Bayern Monaco, Borussia Dortmund. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Cristiano Ronaldo Jr. arriva in Serie A: è già lotta tra le Big per averlo

Calciomercato: Cristiano Ronaldo Jr in Italia, Juve anticipata

calciomercato.it scrive: Nuova svolta a sorpresa per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo Jr. Juve sorpresa per il talento portoghese, la verità ...

Asta in Europa per Cristiano Ronaldo Jr: oltre 15 club, c’è anche l’Inter

Secondo spaziointer.it: Il giovanissimo figlio d'arte Cristiano Ronaldo Jr è nel mirino di diversi club italiani ed europei. Ecco le ultime di mercato.

Dall'Inghilterra, osservatori a visionare Cristiano Ronaldo Jr.: presenti anche Inter, Juventus e Atalanta

msn.com scrive: Cristiano Ronaldo Jr ha dato il via in maniera ufficiale la sua carriera a livello internazionale. Nel corso della giornata di ieri, infatti, il figlio di CR7 ha.

