Crisi in Libia scontri tra fazioni nella notte | da Tripoli arriva il cessate il fuoco e la Farnesina valuta le evacuazioni

La Libia è nuovamente teatro di violenti scontri tra fazioni rivali, con episodi di guerra che hanno scosso la notte. Mentre Tripoli annuncia un cessate il fuoco, la Farnesina sta valutando possibili evacuazioni per i cittadini italiani. La situazione continua a destare preoccupazione in un contesto già fragile e instabile.

È ancora tempo di crisi in Libia, dove violenti scontri tra gruppi armati rivali si sono verificati nella notte. La notizia è stata riportata dal canale televisivo Al-Ahrar e dal sito di notizie Al-Wasat, che hanno spiegato come gli scontri si siano verificati principalmente a sud della capitale libica tra gruppi armati di Tripoli e fazioni rivali di Misurata. Il ministero degli Interni libico ha chiesto a “tutti i cittadini a restare a casa per la loro sicurezza”, mentre L’Unsmil, la missione delle Nazioni Unite in Libia, ha rivolto un appello alla calma. Da poco però il ministero della Difesa libico ha applicato il cessate il fuoco mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani è in riunione con i vertici della Farnesina: si valutano evacuazioni anche se per il momento l’aeroporto di Tripoli è chiuso. 🔗Leggi su Secoloditalia.it