Crisi dell’istruzione | quasi 4 studenti su 10 dicono di non sentirsi pronti per il futuro

La crisi dell'istruzione emerge con forza: quasi 4 studenti su 10 non si sentono pronti per il futuro. Un recente studio di GoStudent, "Future of Education 2025", rivela che il 52% degli studenti percepisce la scuola come inadeguata nella preparazione. Questi dati evidenziano una crescente insoddisfazione nel sistema educativo, sollevando interrogativi cruciali sul suo ruolo.

Secondo il nuovo studio Future of Education 2025, condotto da GoStudent, piattaforma leader nel tutoraggio online, più della metà degli studenti (52%) ritiene che la scuola non li stia preparando adeguatamente per affrontare il futuro. I dati mettono in luce una diffusa insoddisfazione nei confronti del sistema educativo in Europa e un'esigenza condivisa, da studenti, genitori e insegnanti, di rinnovarlo e modernizzarlo. Il report di GoStudent 'Future of Education 2025', basato sulle risposte di 5.859 tra genitori e figli (di età compresa tra i 10 e i 16 anni) e di 300 insegnanti in sei Paesi europei, delinea un quadro di un sistema educativo che fatica a tenere il passo con le esigenze dell'era digitale. Italia prima in Europa per uso di IA in classe, ma il sistema deve aggiornarsi In Italia, il desiderio di innovazione nella scuola è forte, ma permangono significative criticità.

