Crisi del grano in Puglia prezzi in caduta Coldiretti lancia l' allarme | Necessità di un tavolo di crisi

La crisi del grano in Puglia si aggrava, con i prezzi che scendono da 310 a 305 euro a tonnellata. La Coldiretti lancia l'allerta e chiede un tavolo di crisi all'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, per affrontare questa situazione preoccupante che mette in difficoltà gli agricoltori locali.

Il prezzo del grano pugliese continua a scendere, passando da 310 a 305 euro a tonnellata, segnando un trend negativo che preoccupa gli agricoltori locali. La Coldiretti Puglia ha lanciato un appello all'assessore regionale all'Agricoltura, Donato Pentassuglia, per la convocazione urgente di un. 🔗Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Crisi del grano in Puglia, prezzi in caduta. Coldiretti lancia l'allarme: "Necessità di un tavolo di crisi"

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Grano, allarme Coldiretti: a Foggia persi altri 5 euro a tonnellata. “Subito un tavolo di crisi regionale”

Riporta immediato.net: Il prezzo del grano duro pugliese continua a calare. A Foggia si registra un’ulteriore perdita di 5 euro a tonnellata, ...

Prezzo del grano fermo al 2015, ma i costi di produzione crescono

Come scrive pugliapress.org: Il prezzo del grano in Puglia è come nel 2015, ma i costi di produzione sono saliti. Rischio crollo della cerealicoltura italiana.

GRANO: COLDIRETTI PUGLIA, IN 1 MESE PERDE 22 EURO A TONNELLATA; TAVOLO CRISI PRIMA AVVIO NUOVA CAMPAGNA

Lo riporta puglialive.net: Con il crollo del prezzo del grano pugliese che ha perso 22 euro in 1 mese, si riunisce d’urgenza il tavolo di crisi alla Camera ... A darne notizia è Coldiretti Puglia, sulla base dei listini ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La crisi della catena di distribuzione nel mondo farmaceutico post Covid19

La crisi scatenata dalla pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19 è stata violenta sotto ogni prospettiva: umana, economica, finanziaria e, soprattutto, psicologica.