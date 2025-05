Crisi climatica e disuguaglianze i più ricchi responsabili del 66% del riscaldamento globale

La crisi climatica e le disuguaglianze sociali sono strettamente interconnesse: uno studio austriaco pubblicato su Nature Climate Change il 7 maggio rivela che i più ricchi sono responsabili del 66% del riscaldamento globale. L'analisi mette in luce il legame tra il loro stile di vita, gli investimenti finanziari e i cambiamenti climatici estremi.

Stile di vita e investimenti finanziari dei più ricchi sono strettamente connessi ai cambiamenti climatici estremi. Lo rivela uno studio austriaco pubblicato il 7 maggio su Nature Climate Change, che per la prima volta valuta la responsabilità storica di chi ha redditi più alti e il legame tra la concentrazione delle ricchezze private e le alterazioni del clima. Che i ricchi inquinino più di tutti non è una novità. "Questa ingiustizia è a mpiamente riconosciuta, tuttavia manca una quantificazione di come l'ineguaglianza delle emissioni si traduca in una responsabilità ineguale per i livelli di temperature globali e gli eventi climatici estremi che ne conseguono", si legge nello studio " High-income groups disproportionately contribute to climate extremes worldwide ", che ha aiutato di fatto a colmare questa lacuna.