Crisi abitativa e diritto alla casa | a Lecce l’indagine di Sarah Gainsforth

La crisi abitativa e il diritto alla casa saranno i temi centrali di un'importante iniziativa a Lecce, nell'ambito del ciclo "Abitare la città". Venerdì 16 maggio, il teatro Koreja ospiterà l'intervento di Sarah Gainsforth, per approfondire le sfide attuali e promuovere soluzioni sostenibili nel capoluogo salentino. Un'incontro imperdibile per chi cerca di comprendere e affrontare questi temi cruciali.

LECCE - La crisi abitativa e il diritto alla casa al centro di un appuntamento nell’ambito del ciclo di incontri “Abitare la città”: l’iniziativa, promossa da Lecce Città Pubblica, vedrà nel capoluogo salentino, al teatro Koreja, venerdì 16 maggio a partire dalle 19, l’intervento di Sarah. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Crisi abitativa e diritto alla casa: a Lecce l’indagine di Sarah Gainsforth

Ne parlano su altre fonti

Se l'Italia è senza casa

Segnala doppiozero.com: La casa è il grande rimosso del nostro tempo. Non perché manchi, ma perché ha smarrito il suo senso originario: essere luogo dell’abitare, del progetto di vita, del radicamento, delle relazioni calde ...

Sentenza storica del Consiglio di Stato: da Milano svolta sul diritto alla casa

lanotiziagiornale.it scrive: Per il Consiglio di Stato l'Amministrazione non può chiedere "adempimenti inesigibili" ai cittadini in difficoltà per dare loro una casa ...

Agevolazioni prima casa/ I tempi per non perdere il beneficio sul diritto

Riporta ilsussidiario.net: Le agevolazioni prima casa possono essere previste anche in caso di trasferimento del diritto reale. Ecco però, i tempi di Legge ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La crisi della catena di distribuzione nel mondo farmaceutico post Covid19

La crisi scatenata dalla pandemia dovuta al diffondersi del Covid-19 è stata violenta sotto ogni prospettiva: umana, economica, finanziaria e, soprattutto, psicologica.