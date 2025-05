Crematorio freddo

Nato nel 1905 a Budapest, József Debreczeni visse un'esistenza segnata da due regimi oppressivi. Sopravvissuto ad Auschwitz nel 1944, si rifugiò in Jugoslavia. Qui, come giornalista, dedicò la sua vita a preservare la memoria delle atrocità da lui vissute, testimoniando la resilienza e il dolore di un'epoca buia.

Nato nel 1905 a Budapest, József Debreczeni fu come molti della sua generazione vittima di due regimi. Sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz dove giunse nel 1944, riparò poi per quasi tutta la vita in Yugoslavia dove lavorò principalmente come giornalista tentando di mantenere viva la memoria di quanto era accaduto nei campi di concentramento nazisti. La sua opera principale, ora finalmente giunta in Italia grazie alla bella traduzione di Dóra Várnai, Crematorio freddo, fu non poco osteggiata dal regime ungherese che preferiva rimuovere quanto accaduto e al tempo stesso non fu mai tradotta in Europa occidentale, finendo in quel tritacarne fatto di antisemitismo, Guerra fredda e feroce maccartismo che regnava allora negli Stati Uniti. Le splendide pagine di József Debreczeni arrivano così tardi, ma al tempo stesso consegnano una visione della follia nazista in presa diretta stupefacente e angosciante. 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Crematorio freddo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Crematorio freddo

Secondo ilfoglio.it: La recensione del libro József Debreczeni edito da Bompiani, 256 pp., 18 euro ...

Forno crematorio, un'iniziativa popolare per mantenerlo pubblico

Come scrive laregione.ch: Consiglieri comunali che si erano opposti al nuovo Regolamento comunale sui cimiteri (approvato dal plenum lo scorso 7 aprile) proprio perché non vi figurava più il forno crematorio che dovrebbe ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Freddo in arrivo: come proteggersi anche attraverso le persiane

Il freddo quest'anno ha anticipato i tempi ed è previsto un inverno con temperature rigide: è meglio prepararsi in tempo.