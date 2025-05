Cremaschi Juve Tuttosport spunta questa idea a sorpresa per il centrocampo! Occhi sul gioiellino dell’Inter Miami

Nuove suggestioni di mercato per la Juventus! Secondo Tuttosport, i bianconeri sarebbero interessati a un promettente talento dell'Inter Miami per rinforzare il centrocampo. Gli sguardi si spostano oltreoceano, dove il gioiellino potrebbe rappresentare una sorpresa per la prossima stagione. Prepariamoci a possibili sviluppi in questo mercato rovente!

Cremaschi Juve (Tuttosport), spunta questa idea a sorpresa per rinforzare il centrocampo! Occhi sul gioiellino di proprietà dell’Inter Miami. Il calciomercato Juve guarda anche oltreoceano per rinforzare la propria squadra in vista della prossima stagione, quando l’obiettivo più o meno dichiarato dal club è quello di provare a tornare a vincere. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club bianconero ha messo nel mirino Benja Cremaschi, centrocampista box to box classe 2005 che si sta mettendo in mostra in questi mesi con la maglia dell’ Inter Miami. Sarà all’opera anche al Mondiale per Club, altra occasione per seguirlo da vicino. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremaschi Juve (Tuttosport), spunta questa idea a sorpresa per il centrocampo! Occhi sul gioiellino dell’Inter Miami

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tuttosport - Chiellini e Conte, brividi Juve

Scrive tuttojuve.com: "Chiellini e Conte, brividi Juve" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Champions o no si va verso un rimpasto bianconero societario e tecnico. L'addio di Calvo, ...

Tuttosport - Parole di Juve

Segnala m.tuttojuve.com: Nella prima pagina di oggi, Tuttosport sceglie come titolo principale quello riportato di seguito: "Parole di Juve". Il riferimento è a Tudor ... con questo titolo: "Vanja: spunta una clausola da 20 ...

Delap Juve (Tuttosport), spunta questa sorpresa per l’attacco: cifre e dettagli dell’eventuale affare con l’Ipswich Town

Segnala juventusnews24.com: Delap Juve (Tuttosport), spunta questa sorpresa per l’attacco: cifre e dettagli dell’eventuale affare con l’Ipswich Town per il centravanti classe 2003 Accanto ai nomi di Osimhen, David e Retegui ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.