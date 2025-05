Credito al consumo via alle domande sul portale dell' Irfis | a disposizione 30 milioni

Da domani, 15 maggio alle 12, il portale di Irfis Finsicilia apre le iscrizioni per richiedere contributi a fondo perduto. con 30 milioni disponibili, l'iniziativa mira a ridurre gli interessi sui prestiti al consumo per l'acquisto di beni durevoli, sostenendo così le famiglie e i consumatori in cerca di opportunità vantaggiose.

Da domani mattina alle 12 (15 maggio) sarà possibile presentare le istanze sul portale di Irfis Finsicilia per la concessione di contributi a fondo perduto destinati all'abbattimento degli interessi su prestiti al consumo finalizzati all'acquisto di beni durevoli.

Sicilia. Credito al consumo, da domani alle 12 al via la piattaforma per presentare le domande

Credito al consumo:al via le domande dal 15 maggio su piattaforma Irfis

