Credere nel potere multiforme dell’amicizia

Nel nuovo numero di Linkiesta Etc, esploriamo il potere multiforme dell'amicizia, una vera forma di fede. Scopri come legami autentici possano trasformare le nostre vite. Disponibile nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni d'Italia, e ordinabile online senza spese di spedizione. Un viaggio da non perdere!

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Etc dedicato al tema della Fede. Disponibile nelle edicole di Milano e Roma, negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia, e ordinabile qui (senza spese di spedizione) Courtesy of Public Possession Ho conosciuto Marvin e Valentino ad un distributore automatico di pickels di carote fermentate ricoperto con le loro grafiche. Eravamo a Lione per la Biennale d’arte, dove presentavano un progetto in collaborazione con i loro amici Healthy Boy Band. Quel pomeriggio abbiamo attraversato tutta la città. Durante questa passeggiata improvvisata, dal quartiere delle Confluenze fino al centro storico, mi hanno raccontato di Public Possession. Una realtà ibrida che deve tutto a una vera storia di amicizia, di quelle che si stringono nei primi anni dell’infanzia, dettata da ambizioni comuni e un briciolo di follia. 🔗Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Credere nel potere (multiforme) dell’amicizia

