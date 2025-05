Creatura con tre occhi di milioni di anni fa scoperta dai paleontologi | il suo nome è un omaggio ai kaiju

Un antico predatore marino, il Mosura fentoni, ha stupito i paleontologi con la sua singolare morfologia a tre occhi. Scoperto nei fondali dell’ex oceano canadese, questo essere vissuto 506 milioni di anni fa porta il nome ispirato ai leggendari kaiju, rivelando meraviglie del passato e sorprendenti peculiarità che richiamano il fantastico.

Un antico predatore marino con tre occhi, simile a una creatura di fantascienza, ha lasciato senza parole i paleontologi. Si chiama Mosura fentoni ed è vissuto ben 506 milioni di anni fa nei fondali dell'antico oceano che oggi è il Canada. Di dimensioni ridotte ma pieno di sorprese, questo mostriciattolo marino è stato scoperto nei depositi fossiliferi del Burgess Shale, famosi per conservare anche i tessuti molli degli animali preistorici. Mosura fentoni appartiene a un gruppo estinto di animali chiamato radiodonti, antenati lontani di insetti, granchi, ragni e millepiedi. Sebbene avesse un corpo lungo quanto un dito, questo animale era un vero predatore: possedeva tre occhi per vedere meglio, due chele spinose per afferrare le prede e una bocca rotonda piena di denti per masticarle. Ai lati del corpo aveva lamelle natatorie, come delle "pale", che lo aiutavano a nuotare agilmente nelle acque Cambriane.

