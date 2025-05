Cps via libera ai lavori di restyling Tornano gli ambulatori psichiatrici

Il CPS ha dato l'ok ai lavori di restyling per il ritorno degli ambulatori psichiatrici a Lissone. I lavori inizieranno entro l'estate e si concluderanno in sei mesi, permettendo così l'attivazione del servizio all'inizio del 2026. Dopo 15 anni di attesa, la città riabbraccia la psichiatria con la ristrutturazione della palazzina ex Monta.

Lavori al via a breve, entro l’inizio dell’estate, per concludersi poi nel giro di 6 mesi, così da poter attivare il servizio già a inizio 2026. Dopo 15 anni d’attesa Lissone ritroverà la psichiatria: il Comune ha affidato gli interventi di ristrutturazione del secondo piano della palazzina ex Montana di via don Minzoni, edificio che già da tempo ospita i servizi di Asst Brianza. Lì troveranno posto anche in nuovi ambulatori psichiatrici per l’assistenza sul territorio. Le opere sono state assegnate a una ditta di Tradate, che offrendo uno sconto di quasi il 17% sull’importo a base della gara d’appalto ha battuto la concorrenza di una cinquantina di altre imprese. La conferma è arrivata, in consiglio comunale, dall’assessore ai Lavori pubblici Oscar Bonafè, che ha comunicato "l’aggiudicazione dell’appalto per il nuovo Cps in via don Minzoni". 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cps, via libera ai lavori di restyling. Tornano gli ambulatori psichiatrici

