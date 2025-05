Covid falsi vaccini | Madame a giudizio Camila Giorgi sceglie rito abbreviato

La cantante Madame e l'ex tennista Camila Giorgi si trovano coinvolte in un processo riguardante presunti falsi vaccini Covid per ottenere il Green pass. Mentre Madame ha optato per il giudizio ordinario, Giorgi ha scelto il rito abbreviato, insieme ai suoi genitori. Gli indagati nel caso sono 25 in totale.

La cantante Madame (Francesca Calearo) ha scelto di andare a giudizio al processo per i falsi vaccini Covid per ottenere il Green pass, in cui è coinvolta anche la ex tennista Camila Giorgi, che invece ha scelto il rito abbreviato, così come i suoi genitori. Sono 25 gli indagati dalla procura berica

Vaccini falsi Covid per Green Pass: Madame in prucessu, Camila Giorgi ancu investigata

Al termine dell'indagine sui falsi vaccini Covid, la Procura di Vicenza aveva chiesto il rinvio a giudizio per Madame e Camila Giorgi.

Falsi vaccini Covid per il Green pass, la linea di Madame e Camila Giorgi: «Siamo innocenti»

VICENZA - Madame, al secolo Francesca Calearo, accarezza un gattino grigio dallo sguardo spaurito nell'ambulatorio del veterinario: «Starai meglio piccolo mio». Camila ...

Covid, falsi vaccini: Madame a giudizio, Camila Giorgi sceglie rito abbreviato

La cantante Madame (Francesca Calearo) ha scelto di andare a giudizio al processo per i falsi vaccini Covid per ottenere il Green pass, in cui è coinvolta anche la ex tennista Camila Giorgi

