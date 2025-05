Costruzioni e trasporti Si cercano autisti

Azienda di trasporti cerca autista con patente B e esperienza per un posto full time. La sede di lavoro include Milano, Varese e Novara, con partenza da Magenta. Offerta con contratto a tempo determinato finalizzato all’inserimento. Codice offerta Afolmet: 93830. Unisciti al nostro team professionale e contribuendo al nostro successo!

Autista patente B con esperienza, 1 posto Sede di lavoro: Milano, Varese e Novara. Codice offerta Afolmet: 93830. Contratto: determinato scopo inserimento, full time. Azienda di trasporti cerca un autista referenziato con esperienza. La risorsa, con partenza da Magenta, si occuperà di trasporto, carico e scarico merce. Patente B indispensabile. Retribuzione: 1800-1900 euro al mese. Autista patente B edilizia, 1 posto Sede di lavoro: Milano. Codice offerta Afolmet: 93694. Contratto: determinato scopo assunzione, part time 30 ore. Azienda di autotrasporti per conto terzi nel campo dell’ edilizia ricerca risorsa che si dovrà occupare di ritirare, con camion a cassone ribaltabile, i rifiuti speciali. Solo trasporto. Retribuzione: Ral da 19.500 a 23.000 euro + buoni pasto e premi produttività. Per informazioni sulle offerte: Afolmet. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Costruzioni e trasporti. Si cercano autisti

Scuola : I trasporti sono problema

Sul tema della riaperture delle scuole il nodo sono i trasporti, secondo Fedriga neo presidente della Conferenza delle Regioni, che annuncia un incontro col governo in settimana sul problema degli orari di entrata e uscita delle scuole.