Costruttori di futuro l’intelligenza artigiana a scuola | al via i nuovi percorsi formativi di Confartigianato per le scuole del Casentino

Inizia una nuova era di formazione per i giovani del Casentino: "Costruttori di Futuro" porta l'intelligenza artigiana tra i banchi di scuola. Grazie ai progetti di Confartigianato Imprese Arezzo, gli studenti dell'Isis Fermi di Bibbiena riscopriranno antichi mestieri, dialogando attivamente con il mondo delle imprese e valorizzando il sapere artigiano.

Arezzo, 14 maggio 2025 – Giovani mani, antichi mestieri: il sapere artigiano torna tra i banchi di scuol a. Sono in partenza i progetti di Confartigianato Imprese Arezzo dedicati al dialogo tra mondo delle imprese e mondo della scuola nel territorio casentinese, a partire dall’Isis Fermi di Bibbiena. Progetti specifici, condivisi e coordinati con i docenti di indirizzo per accorciare la distanza tra formazione scolastica e contesto lavorativo reale. Questa mattina, nella Sala Consiliare del Comune di Bibbiena, è stato ufficialmente presentato l’impegno da parte dell’Associazione di Categoria, insieme al Comune e alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi formativi in cui i giovani studenti possano esplorare l’abilità manuale degli artigiani. Sono intervenuti il sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, l’assessore Vittoria Valentini, il Segretario di Confartigianato Imprese Arezzo, Alessandra Papini, il DS Istituto statale di istruzione superiore E. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Costruttori di futuro, l’intelligenza artigiana a scuola: al via i nuovi percorsi formativi di Confartigianato per le scuole del Casentino

Su questo argomento da altre fonti

"L'artigianato che verrà, visioni dal presente al futuro": mostra a Palazzo Banca d'Alba

cuneocronaca.it scrive: Gli artigiani sono da sempre innovatori, capaci di trovare soluzioni nuove per migliorare il proprio lavoro e interpretare il futuro. Sistemi robotizzati, intelligenza artificiale e automazione ...

Inaugurata a Palazzo Banca d'Alba la mostra “L'artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”

Scrive cuneodice.it: Gli artigiani sono da sempre innovatori, capaci di trovare soluzioni nuove per migliorare il proprio lavoro e interpretare il futuro. Sistemi robotizzati, intelligenza artificiale e automazione ...

Inaugurata a Palazzo Banca d’Alba la mostra “L’artigianato che verrà. Visioni dal presente al futuro”

cuneo24.it scrive: Gli artigiani sono da sempre innovatori, capaci di trovare soluzioni nuove per migliorare il proprio lavoro e interpretare il futuro. Sistemi robotizzati, intelligenza artificiale e automazione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Scuola: molte segnalazioni di assenza dalle lezioni arrivano dai territori pi? a rischio di emarginazione sociale, necessaria attenzione ai 4 milioni di studenti di nuovo in didattica a distanza

?Il ritorno della didattica a distanza per le scuole superiori e in alcune regioni per la seconda e terza classe della secondaria di primo grado, senza considerare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado imposta da alcune ordinanze locali, coinvolger? circa 4 milioni di studenti ed? indispensabile non perdere di vista coloro che sono maggiormente a rischio di dispersione scolastica?.