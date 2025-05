così rinasce la festa di san venanzio

Rinasce la Festa di San Venanzio, un evento che unisce le comunità di Coccanile e Cesta in un weekend di festa e convivialità. L'idea, scaturita da una chiacchierata tra amici in un bar, è frutto della creatività di Paolo Saccomani, Jacopo Ragazzi e Tibor Engemayer, pronti a rivivere tradizioni e creare nuovi legami.

A volte, da una chiacchierata tra amici al tavolo di un bar nascono bellissime idee. Ed è questo ciò che è avvenuto tra Paolo Saccomani, Jacopo Ragazzi e Tibor Engemayer, che hanno pensato di far rinascere la Festa di San Venanzio che unirà le comunità di Coccanile e Cesta nel weekend ormai alle porte. Dall’idea alla stesura di un programma con tutti i crismi con il coinvolgimento di giovani e amici, il passo è stato breve: "Stavamo pensando ad un modo per rendere vivo il paese, aggregare la comunità in un’occasione di socialità e, soprattutto, creare un’iniziativa che potesse coinvolgere i giovani – spiega Tibor Engemayer, affiancato da Saccomani e Ragazzi –. Ed ecco che, su particolare impulso di Paolo Saccomani, abbiamo pensato di riorganizzare la Festa di San Venanzio che non si faceva più da anni". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it