Così Prevost ci aiutò a vincere la battaglia contro gli abusi in Perù

In un momento cruciale per la lotta contro gli abusi in Perù, Prevost si è rivelato un alleato fondamentale. Paola Ugaz, giornalista coraggiosa, gli ha donato una sciarpa a Roma come segno di gratitudine per il suo sostegno in seguito alle accuse rivolte al Sodalizio di Vita Cristiana, un gesto che ha unito forze per il cambiamento.

Paola Ugaz è la giornalista che gli ha regalato la sciarpa a Roma: "Il suo sostegno dopo le accuse al Sodalizio di vita cristiana"

