Così l’arte si mostra ’Di traverso’ L’intento che unisce le opere

L'arte si svela in modi inattesi nella collettiva "Di traverso", curata da Enrico Camprini. Ospitata alla galleria de’ Foscherari, propone opere di Luca Bertolo, Giuseppe De Mattia, Enej Gala, Eva Marisaldi e Liliana Moro, unendo sensibilità diverse in un percorso espressivo che stimola riflessioni originali e sguardi alternativi.

‘Di traverso’: non solo un titolo, ma anche un’intenzione. È questa la direzione della collettiva curata da Enrico Camprini, che ha aperto da poco alla galleria de’ Foscherari (via Castiglione 2b). In mostra, opere di Luca Bertolo, Giuseppe De Mattia, Enej Gala, Eva Marisaldi e Liliana Moro. Un gruppo eterogeneo per linguaggi e generazioni, ma unito da un’attitudine condivisa: quella di chi si pone rispetto alla realtà in modo obliquo, ambiguo, trasversale. "Non è una mostra tematica né un’esposizione di poetiche affini – spiega Camprini –, ma un tentativo di mostrare opere che, in modi diversi, non si pongono mai come affermazioni conclusive, ma come interrogazioni aperte". Il titolo gioca con le molteplici sfumature dell’espressione italiana: ’mettersi di traverso’, ’guardare di traverso’, ’andare di traverso’. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it