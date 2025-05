Cos’è la sindrome di Takotsubo la malattia che spezza il cuore?

La sindrome di Takotsubo, conosciuta come "sindrome del cuore spezzato", è una condizione cardiaca acuta causata da forti emozioni o stress. Pur mimando i sintomi di un infarto, non presenta ostruzioni significative nelle arterie coronariche. Il suo nome deriva da un termine giapponese che descrive una pentola per polpi, simile alla forma del cuore influenzato dalla malattia.

La sindrome di Takotsubo, anche nota come "sindrome del cuore spezzato" o cardiomiopatia da stress, è una patologia cardiaca acuta che simula un infarto miocardico, ma si distingue per l'assenza di ostruzioni significative nelle arterie coronariche. Il nome deriva dal giapponese takotsubo, un tipo di vaso usato per catturare i polpi, per via della somiglianza tra la forma di questi contenitori e l'aspetto del ventricolo sinistro dilatato e arrotondato osservato durante l'evento. La patologia è stata descritta per la prima volta in Giappone nel 1990 e, da allora, è oggetto di crescente attenzione scientifica. Colpisce più frequentemente le donne in post-menopausa, ma recenti studi hanno messo in evidenza che gli uomini, pur essendo meno colpiti, presentano un rischio significativamente più alto di morte o complicazioni gravi legate alla sindrome.

