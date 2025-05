Cose che non sai di sapere | il silenzio della cabina telefonica

Le cabine telefoniche, oggi quasi dimenticate, erano spazi intimi eppure pubblici, dove il silenzio si tingeva di emozioni. Luoghi di attese e confessioni, in cui ogni gettone rappresentava una possibilità di connessione. Entrare in una di esse significava immergersi in un mondo di attese, speranze e parole non dette, in soli tre minuti di pura vulnerabilità.

Le cabine telefoniche non erano solo luoghi. Erano confessionali pubblici con la porta a soffietto. Si entrava con le tasche piene di gettoni e la testa piena di frasi da dire in tre minuti contati. Ti proteggevano dalla pioggia, ma non dalle emozioni. Dentro si tremava più per l'attesa del "pronto?" che per il freddo. E se cadeva la linea. tragedia greca. Oggi con un tap chiami chiunque, ovunque. Ma non dici più nulla. Le parole si sono asciugate. Il cuore si è messo in modalità aereo. E tu, ce l'avevi un numero scritto su un pezzo di carta spiegazzato nel portafoglio?

