Cosa succede in caso di pareggio in Milan-Bologna supplementari e rigori | il regolamento della finale

In caso di pareggio nella finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, il regolamento prevede il proseguimento del match oltre i 90 minuti, con eventuali supplementari e rigori. Solo al termine di questo processo, si potrà decretare il vincitore. Ecco i dettagli del protocollo che guiderà la sfida sul campo dello Stadio Olimpico.

Per la finale di Coppa Italia di questa sera allo Stadio Olimpico tra Milan e Bologna, si seguirà il rigido protocollo regolamentare per decretare il vincitore. Se al 90' le due squadre saranno ancora sul risultato di parità, si proseguirà finché non ci sarà un club che supererà l'altro, in base alla Circolare FIGC del maggio 2024.

