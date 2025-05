Cosa si è visto all’Android Show I O Edition | Gemini si diffonde ovunque e Find My Device diventa un Hub

All'Android Show IO Edition, Google ha svelato le novità di Android, presentando Gemini, che si espande su più dispositivi. Inoltre, il nuovo Find My Device diventa un hub per localizzare oggetti e persone, mentre Advanced Protection e la rilevazione di truffe via SMS potenziano la sicurezza degli utenti. Scopri di più sulle innovazioni presentate!

Google rinnova Android con Gemini su più dispositivi, il nuovo Find Hub per localizzare oggetti e persone, e potenziamenti alla sicurezza con Advanced Protection e rilevamento truffe via SMS. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Cosa si è visto all’Android Show I/O Edition: Gemini si diffonde ovunque e Find My Device diventa un Hub

