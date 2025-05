Cosa resta dopo il Giro? La proposta | città senza auto una volta al mese

Lecce, dopo il Giro d'Italia, si interroga sull'eredità della mobilità sostenibile. Il percorso della tappa ha trasformato la città in un angolo sereno, privo di auto, suscitando interrogativi su come mantenere viva questa esperienza. La proposta di rendere la città "senza auto" una volta al mese potrebbe essere la chiave per promuovere una cultura ciclistica duratura.

LECCE – Qual è, se c’è, l’eredità lasciata dal Giro d’Italia per quanto riguarda la mobilità e la cultura ciclistica in generale? Lo scenario insolito di una Lecce praticamente svuotata di auto lungo il percorso della tappa, e con pochi veicoli in giro sulle altre strade, ha richiamato quelle. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Cosa resta dopo il Giro? La proposta: città senza auto una volta al mese

Su questo argomento da altre fonti

Cosa resta dopo il Giro? La proposta: “martedì rosa” una volta al mese

lecceprima.it scrive: L’idea è del circolo leccese di Sinistra Italiana. Lo scenario di una città con poche auto e tanta gente per strada è un segnale per le scelte dell’amministrazione comunale in tema di mobilità ...

Cosa resta dopo il Giro? La proposta: città senza auto una volta al mese

Come scrive lecceprima.it: L’idea è del circolo leccese di Sinistra Italiana. Lo scenario di Lecce con pochi veicoli in giro e tanta gente per strada è un segnale per le scelte dell’amministrazione comunale in tema di mobilità ...

Giro d'Italia 2025, Pedersen è inarrestabile: a Matera arriva il terzo successo in cinque tappe

Secondo msn.com: Mads Pedersen continua a dettare legge al Giro d’Italia 2025. Il corridore danese della Lidl-Trek ha conquistato oggi la sua terza vittoria in cinque tappe, imponendosi sul traguardo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Auto Elettrica: Volkswagen svela un prototipo del suo R2-D2 per ricaricarle

Introdotto lo scorso anno come concept, il robot caricabatteria per auto elettriche diventa un prototipo in grado di rifornire il tuo veicolo da solo.