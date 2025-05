Cosa mi ha detto la Madonna Trevignano il messaggio di Gisella Cardia | Brutte cose…

La veggente di Trevignano Romano, Gisella Cardia, ha nuovamente attirato l'attenzione con un messaggio inquietante ricevuto dalla Vergine Maria. Pubblicato sul sito Regina del Rosario, il testo rivela preoccupanti rivelazioni e ammonizioni, alimentando dibattiti e curiosità tra i fedeli e gli scettici. Scopriamo insieme il contenuto e il significato di queste brutte notizie.

La veggente di Trevignano Romano, Maria Giuseppa Scarpulla – meglio conosciuta come Gisella Cardia – è tornata a far parlare di sé con un nuovo, inquietante messaggio che sostiene di aver ricevuto dalla Vergine Maria. Pubblicato solo di recente sul sito Regina del Rosario, il testo sarebbe stato trasmesso durante l’incontro di preghiera dello scorso 3 maggio, pochi giorni prima della proclamazione di Papa Leone XIV. Il contenuto, come spesso accade nei messaggi associati alla figura di Gisella, è apocalittico: “Tempi bui arriveranno in fretta e voi dovrete essere sempre pronti”, si legge. Un invito a vigilare e a pregare, rivolto in particolare alla Chiesa e alla conversione dei cuori, affinché tutto possa essere, almeno in parte, mitigato. >> “Se Putin non si presenta.”. Mondo col fiato sospeso, caos alla vigilia del vertice per la pace: cosa sta succedendo Il messaggio arriva in un momento di particolare attenzione mediatica verso la sedicente veggente, che in passato ha già diffuso presunti avvertimenti celesti su calamità naturali e sanitarie. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Papa Leone XIV e la Madonna di Pompei, monsignor Caputo: «Siamo in festa»

Si legge su msn.com: Il nuovo papa Leone XIV cita con grande devozione la Madonna di Pompei. Con grande gioia per l'Arcivescovo di Pompei, Monsignor Tommaso Caputo. «Pompei è in festa ...

Cosa ha detto Papa Leone XIV: «La pace sia con voi, il male non prevarrà»

Secondo msn.com: Le prime parole del cardinale Prevost, nonché Leone XIV: «La pace sia con tutti voi, fratelli e sorelle carissimi questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore ...

Il Cardinale Re a Pompei per la Supplica: "La Madonna interceda perché sia eletto il Papa di cui la Chiesa ha bisogno"

napolitoday.it scrive: Il decano del Collegio Cardinalizio, che prima dell’ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina, aveva celebrato la "Missa pro Eligendo Romano Pontifice", ha celebrato il rito nella città mariana ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Medjugorje: Messaggio Madonna Natale 25 Dicembre 2020

Come ogni anno i fedeli aspettano il messaggio di Natale della Madonna di Medjugorje. In attesa del nuovo messaggio della Madonna riportiamo il messaggio della vigilia di Natale di Marinko Šakota, il parroco di Medjugorje, che si è congratulato con i parrocchiani, i pellegrini e tutti i fedeli per il Natale.