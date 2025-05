Cosa farà Nuclitalia la neonata società per il ritorno al nucleare in Italia

Nuclitalia, la nuova società per il rilancio del nucleare in Italia, è il frutto della collaborazione tra Ansaldo Energia, Leonardo ed Enel, quest’ultima detentrice della maggioranza. Si concentrerà nello sviluppo di progetti innovativi riguardanti i mini reattori nucleari modulari, offrendo soluzioni sostenibili e sicure per il futuro energetico del Paese.

È costituita da Ansaldo Energia, Leonardo ed Enel, che ne detiene la maggioranza. Svilupperà progetti sui mini reattori nucleari modulari

