Cosa cercano Omicidio Garlasco il blitz dei carabinieri in casa Sempio

Le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco, riprendono con determinazione. I carabinieri hanno eseguito un blitz nella casa del principale sospettato, Sempio, riaccendendo l'attenzione su uno dei casi più controversi della cronaca nera italiana. A quasi 18 anni dal delitto, la ricerca della verità continua.

Sono riprese con forza le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto del 2007 nella sua abitazione di via Pascoli a Garlasco, in provincia di Pavia. A distanza di quasi 18 anni da quel delitto, uno dei più discussi della cronaca nera italiana, i carabinieri hanno dato esecuzione a una serie di perquisizioni che potrebbero segnare un punto di svolta nelle indagini. L’azione è partita questa mattina all’alba su mandato della procura di Pavia e ha coinvolto diverse abitazioni e luoghi collegati al nuovo indagato, Andrea Sempio. Secondo quanto riferito dal Tg1, le perquisizioni sono attualmente in corso nell’appartamento di Sempio, situato a Voghera, e nelle abitazioni dei suoi genitori. Ma non solo: i militari dell’Arma si sono presentati anche a casa di due suoi amici, Roberto Freddi e Mattia Capra, anch’essi entrati nel mirino degli inquirenti. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it

