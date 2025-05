Cortona Comix | gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del festival Ubaldo Pantani ospite speciale

Cortona Comix si prepara a dare il via a un’edizione imperdibile! In attesa dell’apertura, annunciamo con entusiasmo la presenza del celebre Ubaldo Pantani come ospite speciale. Con tanti nuovi eventi e sorprese, tra cui il format “Gin Comics”, il festival promette emozioni e contaminazioni uniche. Non perdere gli aggiornamenti!

Arezzo, 14 maggio 2025 – Cortona Comix: gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del festival. Ubaldo Pantani ospite speciale Cortona Comics si arricchisce di nuovi appuntamenti, nuove sorprese e contaminazioni da altri mondi. Tra le novità più importanti, l’appuntamento denominato “Gin Comics”, in programma domenica 1 giugno dopo le 17:30: un evento speciale che mette a confronto il mondo del fumetto con quello della distillazione artigianale del territorio. Due eccellenze internazionali come Giuseppe Camuncoli (già celebre per le incursioni tra fumetto ed enogastronomia) ed Elena Casagrande (premio Eisner, l’Oscar del fumetto internazionale) incontrano le botaniche del celebre Sabatini Gin, presentate dal suo co-founder Filippo Sabatini, in un viaggio multisensoriale tra creatività e degustazione dei sapori locali. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona Comix: gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del festival. Ubaldo Pantani ospite speciale

