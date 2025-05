Cortona Comics 2025 | tre giorni tra fumetti e non solo Il programma

Cortona Comics 2025 si prepara a tre giorni di festa dedicata ai fumetti e oltre. Con un programma ricco di novità, tra cui l'innovativo evento "Gin Comics" di domenica 1 giugno, i visitatori potranno esplorare affascinanti contaminazioni tra fumetto e altre arti. Un'opportunità imperdibile per gli appassionati e i curiosi!

Cortona Comics si arricchisce di nuovi appuntamenti, nuove sorprese e contaminazioni da altri mondi. Tra le novità più importanti, l’appuntamento denominato “Gin Comics”, in programma domenica 1 giugno dopo le 17:30: un evento speciale che mette a confronto il mondo del fumetto con quello della. 🔗Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Cortona Comics 2025: tre giorni tra fumetti e non solo. Il programma

Se ne parla anche su altri siti

Cortona Comics, le novità per l’edizione 2025

Lo riporta teletruria.it: Ultimi dettagli per la terza edizione di Cortona Comics, in programma dal 31 maggio al 2 giugno. Un’edizione che sarà arricchita da alcuni eventi di carattere turistico e promozionale. Il cibo e il ...

Cortona Comix: gli ultimi aggiornamenti prima dell’inizio del festival. Ubaldo Pantani ospite speciale

Si legge su lanazione.it: Cortona Comics si arricchisce di nuovi appuntamenti, nuove sorprese e contaminazioni da altri mondi.

Cortona Comics, ospiti e programma della nuova edizione

Da tg24.sky.it: Dal 31 maggio al 2 giugno 2025, Cortona ospita la terza edizione di Cortona Comics, che punta ancora di più con forza sull’universo della nona arte, moltiplicando gli appuntamenti, le iniziative ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lucca Comics & Games torna in presenza per l'edizione 2021

Dopo la rivoluzione di Lucca ChanGes 2020 - che ha permesso di andare oltre le limitazioni portando il Festival nei Campfire di tutta Italia, sulla Rai e online - Lucca Comics & Games torna nella città da cui prende il nome, dal vivo, con eventi, incontri e appuntamenti in presenza, benché regolamentati dalle normative sanitarie in vigore.