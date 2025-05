Cortili Aperti dei palazzi storici di Roma ecco quando e quali visitare

Domenica 25 maggio 2025, in occasione della XV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), Roma apre le porte di alcuni dei suoi più affascinanti cortili storici. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Un’opportunità unica per esplorare gratuitamente luoghi solitamente inaccessibili, testimonianze viventi della storia e dell’architettura della Capitale. Cortili aperti a Roma il 25 maggio 2025. Ecco l’elenco dei cortili visitabili, con i relativi indirizzi: Palazzo Attolico – Via di Parione, 12. Palazzo Massimo Lancellotti dè Torres – Piazza Navona, 114. Palazzo Montoro – Via di Montoro, 8. Palazzo Torlonia – Via Bocca di Leone, 78. Questi cortili rappresentano un patrimonio architettonico e culturale di inestimabile valore, spesso nascosto dietro le facciate dei palazzi storici del centro di Roma. 🔗Leggi su Funweek.it

