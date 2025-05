Corteo per Sergio Ramelli a Milano chiesta la condanna a 4 mesi per chi ha fatto il saluto romano

A Milano si è tenuto un corteo in memoria di Sergio Ramelli, il militante del Fronte della Gioventù assassinato nel 1975. Durante l'evento, è stata chiesta la conferma delle condanne a 4 mesi per 13 esponenti di estrema destra, colpevoli di aver eseguito saluti romani il 29 aprile 2018, riproponendo tensioni del passato nella contemporaneità.

È stata chiesta la conferma in secondo grado delle condanne a 4 mesi a carico di 13 esponenti dell'estrema destra per aver fatto saluti romani il 29 aprile del 2018 al corteo in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975. 🔗Leggi su Fanpage.it

