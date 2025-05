Corso giovani esploratori | al via la quinta edizione a cura di Geos Ostuni

Al via la quinta edizione del "Corso Giovani Esploratori" a cura del Geos di Ostuni. Questo laboratorio esperienziale offre ai partecipanti l'opportunità di esplorare ambienti carsici, sia epigei che ipogei, inclusi cavità naturali e artificiali. Un'iniziativa entusiasmante per avvicinare i giovani alla bellezza e alla biodiversità del territorio ostunese.

Il Geos (Gruppo escursionistico speleologico ostunese) organizza e promuove nel territorio ostunese la quinta edizione del corso giovani esploratori. Un laboratorio esperienziale di esplorazione di ambienti carsici epigei e ipogei, cavità naturali e artificiali.

