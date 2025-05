Corriere dello Sport | Tutto il Napoli di Conte

Nel servizio del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini analizza il Napoli di Conte: una squadra resiliente, ferita ma determinata a mantenere il controllo del proprio destino. Domenica sera, i partenopei si preparano a una sfida cruciale contro il Parma, tornando al “Maradona” per cercare un riscatto e consolidare le proprie ambizioni.

Corriere dello Sport: “Tutto il Napoli di Conte”"> Il Napoli di Conte, resiliente, ferito ma ancora padrone del proprio destino, si prepara alla sfida decisiva di domenica sera contro il Parma. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sarà un ritorno alle origini: proprio al “Maradona”, nella gara d’andata contro i ducali, nacque quel Napoli che oggi sogna il tricolore. Era il 31 agosto 2024: sotto 0-1, gli azzurri ribaltarono il risultato nei minuti finali con Lukaku al 92’ e Anguissa al 96’, approfittando dell’espulsione del portiere avversario e con un difensore (Delprato) tra i pali. Nove mesi dopo, la squadra di Conte dovrà esibire la versione migliore di sé al Tardini, contro un Parma che si gioca la salvezza. La rincorsa scudetto si è complicata dopo il pareggio interno con il Genoa e la vittoria dell’Inter a Torino, che ha ridotto il vantaggio in classifica a un solo punto. 🔗Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Tutto il Napoli di Conte”

