Corriere dello Sport – Juve serve la Champions per Osimhen | cosa può succedere 

Il Corriere dello Sport riporta una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola: la Juventus potrebbe puntare su Victor Osimhen, ma solo se raggiungerà la Champions League. Due vittorie sono necessarie per garantirsi l'accesso, mentre il risultato dell'Atalanta contro la Roma offre una nuova speranza a Torino. Resta da vedere cosa succederà.

2025-05-14 08:02:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia del Corriere dello Sport: TORINO – Due vittorie per completare la caccia al tesoro. Dopo un sentito "grazie" all'Atalanta per aver frenato la corsa della Roma, adesso tocca alla Juve: la vittoria della Dea sui giallorossi ha rimesso il destino nelle mani dei bianconeri cui ora basterà battere Udinese e Venezia per tagliare il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League senza dipendere dai risultati delle concorrenti. L'occasione è troppo ghiotta per non essere sfruttata e la Signora non può farsela sfuggire di mano per dare un senso a una stagione disgraziata. Serve però la vera Juve, quella che poche volte si è vista in verità nel cammino costellato da troppi "bassi" e pochi "alti", iniziato tra le più grandi aspettative con Thiago Motta ma miseramente naufragato già a metà marzo con il doppio rovescio con Atalanta e Fiorentina che ha aperto la porta a Igor Tudor come salvatore della patria.