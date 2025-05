Corriere della Sera - Milan Conceicao furioso per il pullman | il motivo è legato alla scaramanzia

Il Milan è in fermento per l'imminente match che potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione. Tuttavia, l'allenatore Conceição si è scagliato contro il pullman della squadra, rivelando la sua furia legata a motivi scaramantici. La tensione è palpabile, mentre il trofeo in gioco potrebbe influenzare significativamente la programmazione futura del club.

Un trofeo che determina buona parte della programmazione per la prossima stagione. Il Milan si presenta all`appuntamento decisivo, al match che. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Corriere della Sera - Milan, Conceicao furioso per il pullman: il motivo è legato alla scaramanzia

Si legge su calciomercato.com: Un trofeo che determina buona parte della programmazione per la prossima stagione. Il Milan si presenta all`appuntamento decisivo, al match che può cambiare l`annata:.

Milan, il retroscena sull’ira di Conceicao: cosa è successo lunedì

Segnala msn.com: Questa sera alle 21, allo stadio Olimpico di Roma, il Milan affronterà il Bologna nella finale di Coppa Italia: il retroscena sul tecnico ...

Conceicao Milan, il retroscena lascia di stucco i tifosi! Tecnico su tutte le furie, cosa è successo

Lo riporta milannews24.com: Conceicao Milan, clamoroso retroscena sul tecnico all’arrivo dei rossoneri a Roma in vista della finale di Coppa Italia: la ricostruzione Secondo Il Corriere della Sera, Sergio Conceição, tecnico del ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.