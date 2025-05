Coreografia del Bologna per la Coppa Italia | il video

Scopri la straordinaria coreografia del Bologna per la Coppa Italia, realizzata dai gruppi della curva Andrea Costa. Una spettacolare marea rossa e blu, con gli eroi dello scudetto del 1964 al centro, accompagna la scritta celebrativa: "Ora come allora, così si gioca solo in Paradiso". Un tributo emozionante al passato e al presente rossoblù.

Ecco la maxi coreografia organizzata dai gruppi organizzati della curva Andrea Costa: una marea rossa e una marea blu e al centro gli eroi dello scudetto del 1964. Sotto la scritta che celebra i fasti del passato e del presente: "Ora come allora, così si gioca solo in Paradiso". Per realizzare questo bellissimo colpo d'occhio all'Olimpico, gli ultras avevano lanciato una raccolta fondi a cui i bolognesi hanno risposto con entusiasmo: sono stati raccolti quasi 16mila euro 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coreografia del Bologna per la Coppa Italia: il video

Su questo argomento da altre fonti

Coppa Italia, la coreografia del Bologna: "Ora come allora...Così si gioca solo in Paradiso"

Segnala bologna.repubblica.it: Il passato glorioso e il presente fatto di sogni. "Ora come allora... Così si gioca solo in Paradiso", è la coreografia dei 30mila tifosi rossoblù per la finale di Coppa Italia con il Milan ...

?? Bologna, coreografia e carica da brividi: "Così si gioca in Paradiso?? | OneFootball

Si legge su onefootball.com: In uno Stadio Olimpico gremito per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, le due Curve hanno regalato uno spettacolo incredibile nell'immediato prepartita. Coreografia "semplice" per il Milan ...

?? Milan-Bologna 0-0 | Coreografia da BRIVIDI, che partenza all'Olimpico!?? | OneFootball

Da onefootball.com: A Roma va di scena la finale di Coppa Italia tra il Milan di Sergio Conceiçao, a caccia del secondo trofeo, e il Bologna di Vincenzo Italiano, che insegue il primo successo. Una partita in un Olimpico ...