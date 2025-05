Corciano caso di Dengue | scatta la disinfestazione straordinaria nelle aree interessate

Un caso di dengue è stato registrato oggi a Corciano, con il paziente ricoverato all'ospedale di Perugia in buone condizioni. In risposta a questa situazione, l'Amministrazione comunale ha avviato una disinfestazione straordinaria nelle aree interessate, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione per garantire la salute pubblica e prevenire ulteriori contagi.

È stato registrato nella giornata odierna un caso di Dengue nel Comune di Corciano. Il paziente, attualmente ricoverato all’ospedale di Perugia, si trova in buone condizioni cliniche. Alla luce di quanto accaduto, l’Amministrazione comunale, in stretta collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1, ha emesso un’ordinanza urgente che dispone un trattamento di disinfestazione adulticida nei giorni giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 maggio, dalle ore 00:00 alle ore 05:00, nelle seguenti aree pubbliche: via Prospero Baldeschi Oddi. via Roma (nel tratto compreso tra l’incrocio con via del Cimitero e quello con via Baldeschi Oddi). via Maria Sticco. Durante le operazioni, saranno applicate le seguenti misure precauzionali: Divieto di transito pedonale e sospensione della circolazione veicolare (eccetto mezzi autorizzati, forze dell’ordine e soccorsi);. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Corciano, caso di Dengue: scatta la disinfestazione straordinaria nelle aree interessate

