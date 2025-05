Coppola Verona si aggiunge una nuova rivale per comprare il difensore gialloblu L’indiscrezione in vista dell’estate

Coppola Verona si trova ad affrontare una nuova concorrente nella corsa per il difensore gialloblu. Con l'estate alle porte, si preannuncia un'asta avvincente per uno dei gioielli del calciomercato veronese. Gli interessi si intensificano e le squadre si preparano a contendersi il talento emergente, rendendo la situazione sempre più interessante.

Coppola Verona, si aggiunge una nuova rivale per quanto concerne il difensore gialloblu. Si prospetta una grandissima asta in questa estate di mercato Uno dei gioielli del calciomercato Verona è sicuramente il difensore Coppola, dove per lui la fila per contenderselo si allunga sempre di più. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di CalcioHellas.it, per Coppola

