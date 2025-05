Coppa Italia vince il Bologna | battuto il Milan con gol di Ndoye

Il Bologna ha trionfato nella Coppa Italia 2024-2025, sconfiggendo il Milan 1-0 grazie a un gol decisivo di Ndoye. Un successo che segna un ritorno alla gloria per la squadra, dopo 51 anni dall’ultima vittoria, avvenuta nel 1974. La finale, disputata allo Stadio Olimpico di Roma, ha regalato emozioni indimenticabili ai tifosi rossoblù.

Il Bologna ha scritto una pagina indelebile della sua storia calcistica conquistando la Coppa Italia 2024-2025, battendo il Milan 1-0 nella finale disputata allo Stadio Olimpico di Roma. Un trionfo che arriva a 51 anni dall'ultima vittoria nella competizione, risalente al 1974. La finale si è aperta con un avvio vivace, con occasioni da entrambe .

