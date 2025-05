Coppa Italia | trionfo Bologna Milan ko

Il Bologna ha compiuto un'impresa storica, conquistando la sua terza Coppa Italia, dopo 51 anni dall'ultimo trionfo, battendo il Milan 1-0 all'Olimpico di Roma. La finale, caratterizzata da un primo tempo teso e bloccato, si è decisa nella ripresa con un'azione corale che ha regalato ai rossoblù un successo indimenticabile.

23.02 Grande impresa del Bologna di Vincenzo Italiano che in finale all'Olimpico di Roma batte 1-0 Milan e vince la terza Coppa Italia della sua storia a distanza di 51 anni dall'ultimo successo. Primo tempo nervoso, intenso, ma senza troppe emozioni. La gara si sblocca al 52': insistita azione del Bologna, la palla arriva a Ndoye che in area si accentra e con un potente destro supera Maignan. Conceiçao prova a scuotere i rossoneri con i cambi. Ma la reazione non arriva e allora c'è il via libera alla festa felsinea. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

