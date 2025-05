Coppa Italia tifosi Bologna e Milan in giro per il centro di Roma

I tifosi di Bologna e Milan si mescolano tra le strade di Roma, godendosi l'atmosfera conviviale pre-finale di Coppa Italia. Con maglie e sciarpe dei rispettivi colori, intonano cori di sostegno mentre si dirigono verso lo stadio Olimpico, pronti per vivere un'emozionante serata di calcio. Roma si illumina di passione e sportività.

Tifosi del Bologna e del Milan si stanno godendo un bel giro per le vie del centro di Roma, prima di raggiungere lo stadio Olimpico dove stasera si disputerà la finale della Coppa Italia di calcio. I tifosi sfilano pacificamente per la Capitale intonando cori e indossando maglie e sciarpe della propria squadra del cuore. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coppa Italia, tifosi Bologna e Milan in giro per il centro di Roma

