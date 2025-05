Coppa Italia | Ndoye porta in vantaggio il Bologna nella finale contro il Milan

Nella finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma, il Bologna si è portato in vantaggio al 53' grazie a un gol di Ndoye. L'azione fulminante ha colto di sorpresa la difesa del Milan, esaltando i tifosi rossoblù sugli spalti e dando il via a un emozionante secondo tempo nella sfida per il trofeo.

Allo stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna si è accesa al 53? con il gol di Ndoye, che ha portato i rossoblù in vantaggio. L’azione decisiva ha sorpreso la difesa milanista, lasciando i tifosi del Bologna in visibilio sugli spalti. La partita era iniziata con un primo tempo di grande equilibrio, in cui entrambe le squadre avevano mostrato intensità, ma poche occasioni concrete. Il Milan è andato vicino al vantaggio con Jovic, che ha trovato un reattivo Skorupski a negargli la rete. Il Bologna ha risposto con Orsolini, fermato in uscita da Maignan. La svolta nella ripresa. Nel secondo tempo, la gara ha cambiato ritmo. Dopo alcune iniziative pericolose, tra cui una discesa di Leao sulla sinistra, i rossoblù hanno trovato il gol. Ndoye ha sfruttato al meglio un’occasione, portando in vantaggio la squadra di Thiago Motta al 53’. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Coppa Italia: Ndoye porta in vantaggio il Bologna nella finale contro il Milan

Su questo argomento da altre fonti

Boato di gioia al Parco della Montagnola a Bologna per il gol di Ndoye in Coppa Italia

Da msn.com: L'entusiasmo dei tifosi radunati al Parco della Montagnola a Bologna per seguire sul maxischermo la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Al gol di Ndoye che porta in vantaggio i rossoblù, esplo ...

E’ trionfo all’Olimpico! Ndoye porta la Coppa Italia a Bologna

Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Coppa Italia: Ndoye porta in vantaggio il Bologna nella finale contro il Milan

Lo riporta thesocialpost.it: Allo stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna si è accesa al 53' con il gol di Ndoye, che ha portato i rossoblù in ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atalanta-Bologna: Quarti di finale di Coppa Italia, formazioni e dove seguire la partita

Questa sera, martedì 4 febbraio 2025, alle ore 21:00, l' Atalanta affronterà il Bologna nei quarti di finale della Coppa Italia al Gewiss Stadium di Bergamo.