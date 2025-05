Coppa Italia Milan-Bologna | esplode la rabbia dei tifosi | Grazie RedBird | LIVEBLOG

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna accende la passione dei tifosi, scatenando reazioni forti sui social. Con il supporto di RedBird, il liveblog cattura meme, commenti e l'emozione in tempo reale dell'incontro. Preparati a vivere gli alti e bassi di questa sfida storica con noi!

Ecco come i tifosi seguono, sui social, Milan-Bologna, finale della Coppa Italia 2024-2025: il LIVEBLOG con tantissimi meme e commenti 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia, Milan-Bologna: esplode la rabbia dei tifosi: “Grazie RedBird” | LIVEBLOG

Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1: Ndoye regala la vittoria ai rossoblu 51 anni dopo l'ultima volta

Da ilmattino.it: Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, è stato Ndoye a sbloccare il risultato con il gol che alla fine è risultato decisivo. La reazione dei rossoneri ...

Il Bologna vince la Coppa Italia dopo 51 anni: Milan sconfitto 1-0 in finale, la decide Ndoye

eurosport.it scrive: COPPA ITALIA - Il Bologna fa tre su tre e dopo i titoli nel 1970 e 1974, i felsinei vincono la terza Coppa Italia della loro storia. A decidere la finale Ndoye ...

Finale di Coppa Italia, Milan-Bologna 0-1. Ndoye mette ko il Diavolo

Si legge su sport.quotidiano.net: Roma, 14 maggio 2025 – Il Bologna dopo 51 anni torna ad alzare la Coppa Italia. Allo stadio Olimpico di Roma basta il gol di Ndoye all'8' del secondo tempo per decidere la finale contro il Milan. Per ...

