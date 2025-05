Coppa Italia Milan-Bologna | ecco dove vedere la finale dell’Olimpico

Stasera si gioca la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio. La sfida avrà luogo all’Olimpico di Roma alle 21:00. Scopri dove vedere l'evento in diretta e preparati a vivere un’entusiasmante serata di sport!

Coppa Italia, Milan-Bologna: è il grande giorno della finale all'Olimpico, tutte le info e dove vedere in tv la sfida È tutto pronto per la finalissima della Coppa Italia 2024-2025, che andrà in scena questa sera, mercoledì 14 maggio, allo Stadio Olimpico di Roma. Alle ore 21:00 il calcio d'inizio darà il via all'atto conclusivo.

Finale Coppa Italia, Milan-Bologna: ecco dove vederla in chiaro!

Finale Coppa Italia, Milan-Bologna: ecco dove vederla in chiaro!

Milan-Bologna, la finale di Coppa Italia in diretta: Conceiçao per salvare la stagione, rossoblù a caccia di una vittoria storica

Novanta minuti che possono valere una stagione: questa sera alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma il Milan di Conceicao e il Bologna di Italiano si sfidano nella finale della Coppa Italia 2025.

Coppa Italia Milan, il trofeo e non solo: ecco quanto guadagnerebbero i rossoneri dalla vittoria questa sera contro il Bologna

Coppa Italia Milan, il trofeo e non solo: ecco quanto guadagnerebbero i rossoneri dalla vittoria questa sera contro il Bologna La finale della Coppa Italia tra Milan e Bologna si disputerà stasera

