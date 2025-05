Coppa Italia Milan-Bologna 0-1 | Ndoye porta in vantaggio i suoi | LIVE News

Alle 21:00 di questa sera, si accendono i riflettori sullo stadio 'Olimpico' di Roma per la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Ndoye porta in vantaggio i suoi, e il clima è infuocato. Segui il LIVE testuale per non perdere neanche un minuto di questa emozionante sfida!

Alle ore 21:00 c'è Milan-Bologna, finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri

Coppa Italia, in corso la finale Milan-Bologna: 0-0. DIRETTA

I rossoneri arrivano all'atto conclusivo del torneo dopo aver eliminato l'Inter in semifinale, i rossoblu hanno invece avuto la meglio sull'Empoli. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla ...

Milan-Bologna, alle 21 la finale di Coppa Italia - La partita in diretta

È il grande giorno della finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. Oggi, mercoledì 14 maggio, il Milan sfida il Bologna nell'ultimo atto del torneo nazionale. Le due squadre si sono affront ...

Milan-Bologna finale di Coppa Italia in diretta, le formazioni ufficiali: Conceiçao sceglie Jovic, Italiano punta su Castro

All'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: può valere un posto nella prossima Europa League per i rossoneri (che hanno vinto 5 volte, ma perso 9) ...

