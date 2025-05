Coppa Italia Milan-Bologna 0-0 | ritmi alti in avvio | LIVE News

Alle ore 21:00, lo stadio 'Olimpico' di Roma ospita la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Ritmi alti e attesa palpabile per questo scontro cruciale. Segui il nostro LIVE testuale per aggiornamenti in tempo reale sulla partita dei rossoneri nel cuore della capitale. Non perdere neanche un istante di questa emozionante sfida!

Alle ore 21:00 c'è Milan-Bologna, finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Coppa Italia, Milan-Bologna 0-0: ritmi alti in avvio | LIVE News

Approfondimenti da altre fonti

Milan-Bologna LIVE alle 21 la finale di Coppa Italia

Come scrive msn.com: Milan-Bologna, finale di Coppa Italia Milan-Bologna (calcio d`inizio alle ore 21:00) è la finale di Coppa Italia. Si gioca allo Stadio Olimpico di Roma. Arbitra.

Coppa Italia, in corso la finale Milan-Bologna: 0-0. DIRETTA

Si legge su tg24.sky.it: I rossoneri arrivano all’atto conclusivo del torneo dopo aver eliminato l’Inter in semifinale, i rossoblu hanno invece avuto la meglio sull’Empoli. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla ...

Milan-Bologna, la finale di Coppa Italia in diretta: Conceiçao per salvare la stagione, rossoblù a caccia di una vittoria storica

Da fanpage.it: Novanta minuti che possono valere una stagione: questa sera alle 21:00 allo stadio Olimpico di Roma il Milan di Conceicao e il Bologna di Italiano si sfidano nella finale della Coppa Italia 2025. Oltr ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coppa Italia e biglietti per la finale 2022 : Ecco le info

Biglietti finale Coppa Italia 2022 - Non solo campionato di Serie A. Anche la Coppa Italia si conclude con il ritorno valido per le semifinali della competizione.