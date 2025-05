Coppa Italia | metro e bus gratis per i tifosi di Milan e Bologna E sconti per i treni

In occasione della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, in programma il 14 maggio allo stadio di Roma, i tifosi rossoblu potranno usufruire di autobus, metro e treni locali gratuiti. L'iniziativa, promossa da Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità, mira a facilitare l'arrivo alla partita.

