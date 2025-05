Coppa Italia la vittoria del Bologna cambia tutto in campionato | cosa succede se…

La vittoria del Bologna in Coppa Italia ha scosso le fondamenta del campionato, riaprendo la corsa all'Europa e riscrivendo le prospettive delle squadre in lotta. Con il trionfo per 1-0 contro il Milan all'Olimpico, gli uomini di Italiano hanno non solo conquistato il trofeo, ma hanno anche innescato una serie di interrogativi su cosa accadrà ora in classifica.

La vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna ha cambiato tutto in campionato: stravolta la corsa all’Europa, cosa succede se. Si è appena conclusa la finale di Coppa Italia. Allo Stadio Olimpico il Bologna ha battuto il Milan 1-0. Gli uomini di Italiano hanno sollevato il trofeo della competizione sotto il cielo stellato di Roma e si sono laureati campioni per la quarta volta nella loro storia. Oltre al trofeo conquistato, i rossoblù si sono messi in tasca anche il pass per la prossima edizione dell’Europa League. Il trionfo di questa sera, ha però delle ripercussioni anche sul campionato dove si vanno a scatenare tutta una serie di intrecci. Il Bologna vince la Coppa Italia: cosa succede se arrivano al quarto posto in campionato. Come detto, il Bologna – con la vittoria della Coppa Italia – si è già messo in tasca il pass per la prossima edizione dell’ Europa League. 🔗Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Coppa Italia, la vittoria del Bologna cambia tutto in campionato: cosa succede se…

