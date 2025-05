Coppa Italia la finale Milan-Bologna | fallo di Ferguson su Leao | giallo Proteste rossonere ammonito anche Pulisic Diretta 0-0 al 45'

La finale di Coppa Italia all'Olimpico vede contrapporsi Milan e Bologna, con i rossoneri in cerca di riscatto. Nel primo tempo, un fallo di Ferguson su Leao scatena proteste e ammonizioni, coinvolgendo anche Pulisic. La vittoria potrebbe garantire un posto in Europa League, aggiungendo ulteriore valore a questo atteso confronto.

All'Olimpico la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: può valere un posto nella prossima Europa League per i rossoneri (che hanno vinto 5 volte, ma perso 9)

Coppa Italia, in corso la finale Milan-Bologna: 0-0. DIRETTA

I rossoneri arrivano all'atto conclusivo del torneo dopo aver eliminato l'Inter in semifinale, i rossoblu hanno invece avuto la meglio sull'Empoli. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla ...

Milan-Bologna LIVE 0-0 la finale di Coppa Italia: Skorupski si salva su Jovic

Milan-Bologna 0-0, finale di Coppa Italia GOAL E AZIONI SALIENTI 10` - Milan ancora pericoloso, Skorupski si salva su Jovic. 8` - Il ...

DIRETTA Coppa Italia, finale Milan-Bologna: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Il Milan di Conceicao affronta il Bologna di Italiano nella finale di Coppa Italia.

